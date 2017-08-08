Россияне хотят перемен

«Долгое время власть обеспечивала стабильность, и, наверное, это неплохо, без стабильности как же? Но сейчас запрос поменялся […] Сегодня запрос на стабильность уходит на периферию. […] здесь возникает уже другой запрос — а нам уже не стабильность нужна, нам уже изменения нужны. Мы хотим быть свободнее, мы хотим иметь больше возможности самореализации, мы хотим быть более равными, скажем, равными в доступе к госуслугам, к суду независимому, и так далее», — заявил Федоров.

Федоров сделал своё заявление, выступая на Всероссийском молодёжном образовательном форуме «Территория смыслов на Клязьме». Специалист отметил, что революционные настроение среди населения появляются не в условиях кризиса, а когда общество из кризиса выходит и начинает требовать лучших условий жизни. Запрос на стабильность оставался главным у граждан России с 1990-х годов. Федоров заявил, что «продавать электорату стабильность — это уже неблагодарное занятие». По его словам, в настоящий момент на политической арене идёт борьба за то, какой образ перемен будущего возобладает.