Саакашвили: Россия собирается аннексировать Беларусь

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили высказал мнение, что Россия собирается захватить Белоруссию. Якобы операция начнется во время проведения совместных военных учений «Запад». Об этом Саакашвили заявил в интервью агентству BNS.

Как утверждает бывший политик, угроза не исчезла, она только возрастает. Просто в настоящее время украинцы задерживают ее у своих границ.

Совместные российско-белорусские учения «Запад» пройдут 14-20 сентября текущего года на территории Белоруссии. Маневры вызвали обеспокоенность на Западе, передает РИА Новости Джеймс Мелвилл , американский полос в Эстонии, заявил, что Соединенные Штаты Америки разместят по роте военнослужащих в каждой из стран Балтии накануне учений «Запад-2017». В Минске реакцию западных стран на предстоящие учения назвали нагнетанием обстановки и частью геополитической игры.