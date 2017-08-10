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Саакашвили: Россия собирается аннексировать Беларусь
Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили высказал мнение, что Россия собирается захватить Белоруссию. Якобы операция начнется во время проведения совместных военных учений «Запад». Об этом Саакашвили заявил в интервью агентству BNS.
Как утверждает бывший политик, угроза не исчезла, она только возрастает. Просто в настоящее время украинцы задерживают ее у своих границ.
Совместные российско-белорусские учения «Запад» пройдут 14-20 сентября текущего года на территории Белоруссии. Маневры вызвали обеспокоенность на Западе, передает РИА Новости. Джеймс Мелвилл, американский полос в Эстонии, заявил, что Соединенные Штаты Америки разместят по роте военнослужащих в каждой из стран Балтии накануне учений «Запад-2017». В Минске реакцию западных стран на предстоящие учения назвали нагнетанием обстановки и частью геополитической игры.
Министерство обороны Литвы подготовило отчет об угрозах национальной безопасности. При этом маневры «Запад» были названы особо опасными. Министерство обороны Белоруссии отказалось комментировать документ, назвав его домыслом. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что заявление спецслужб — проявление тотальной русофобии, которая навязывается извне.
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