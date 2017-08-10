В российском министерстве транспорта объяснили закрытие судоходства в районе строительства Крымского моста. Об этом сообщает РБК.

По данным информцентра «Крымский мост», ограничения, введенные на проливе 9 августа, связаны с доставкой к фарватеру арок пролетов моста. Уточняется, что Минтранс заранее определил окна, в которые будет перекрыто судоходство и осуществляться доставка.

Ранее представитель власти Киева Георгий Тука заявил, что Россия обрекла Украину на изоляцию из-за строительства моста.

Напомним, ранее также в Сети было опубликовано видео с Крымским мостом, достроенным на 70 процентов.