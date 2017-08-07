В Крыму запретили гулять в лесу

В Крыму власти республики ввели запрет на пребывания в лесах на 21 день. Соответствующее решение принял Совет министров республики для обеспечения пожарной безопасности. Об этом говорится на сайте Главного управления МЧС по региону.

«… в целях обеспечения пожарной безопасности, предупреждения и своевременного тушения лесных пожаров, снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами, введено ограничение пребывания граждан в лесах, въезда в них транспортных средств сроком на 21 день», - говорится в сообщении.



Согласно постановлению, разрешается сквозной проезд по дорогам общего пользования и посещение баз отдыха. В период запрета въехать в лес можно будет только на спецтранспорте. Нарушители запрета будут нести административную ответственность. Для контроля за исполнением постановления будет организовано патрулирование местности. В настоящее время на полуострове в большинстве регионов действует наивысший уровень пожарной опасности.