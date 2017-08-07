Класс министра Васильевой



Зачем сокращать количество школьных учебников? Когда появится обязательный устный экзамен по русскому языку? На сколько повысится студенческая стипендия? Что нового ждет школу в новом году? Об этом рассказала на пресс-конференции глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева . В частности, она отметила, что завершилось общественное обсуждение новых федеральных образовательных стандартов. Чем они отличаются от старых? В них прописано конкретное содержание, что ребенок должен знать по каждому предмету с первого по девятый класс.

- Стандарты не должны быть пустыми и "размытыми", - заявила министр. - Над новым проектом работали лучшие эксперты, молодые члены-корреспонденты РАН . Министерство получило около семи тысяч откликов на проект (большинство - положительных) и около 200 конкретных предложений. Все они будут учтены в финальной версии ФГОСов для начальной и средней школы. А к октябрю подготовим стандарты и для 10-11 классов.

Таким образом, завершается разработка практически всех предметных концепций для школы. Теперь, по словам министра, необходимо выстроить новое понимание того, по каким учебникам будут заниматься дети. Сейчас в федеральном перечне их почти 1470. Это слишком много.

- Новых подходов требует экспертиза учебников. Как она работает сейчас? Издатели самостоятельно ищут авторов учебника, печатают его, сами находят экспертов и после положительного заключения подают заявку на вхождение в федеральный перечень, - говорит Ольга Васильева. - Сейчас у нас есть поручение президента, ограниченное сроками до конца августа. Мы должны представить очень четкую экспертную систему отбора учебников. Их количество сократится. По каждому предмету необходимо иметь 2-3 линейки: базовые и углубленные. О едином образовательном пространстве

Школы постепенно выйдут из муниципального подчинения. Новая модель управления в первую очередь подразумевает, что региональная власть будет управлять кадрами и отвечать за единую содержательную часть программы.

- Не должно быть такого, что при переезде в другой город мы не знаем, проходили ли в местной школе дроби, или этот материал дети будут изучать только в следующем классе. Любые вариации и углубления в программе возможны только после того, как вы дали ребенку базовое содержание, которое должен знать каждый ученик в нашей стране , - подчеркивает министр. - В пилотный проект войдут около 17 регионов. Они пойдут по разным моделям передачи управления.

Самарская область работает по такому принципу с 2002 года и показывает прекрасные результаты: там школьное имущество осталось за муниципалитетами, но регион назначает директоров школ, координирует учебный процесс. У них значительно снизилось количество управленцев в образовании, а начисление зарплат учителям стало более прозрачным. Кроме того, выровнялась система подушевого финансирования. По словам министра, есть огромное количество примеров, когда в областном центре работают передовые гимназии и лицеи, но при этом в муниципалитетах школы остаются недофинансированными.

- Финансовые затраты на каждого ребенка в рамках региона должны быть равными, - подчеркнула Ольга Васильева. - Ежегодно на строительство школ из бюджета выделяется 25 млрд рублей. В этом году мы введем 55 тысяч новых мест, причем 37 процентов из них - это места в сельских школах.

Еще одна важная составляющая единого образовательного пространства в стране - это национальная система учительского роста, которая предполагает обязательную аттестацию и повышение квалификации. 15 регионов уже согласились провести этой осенью предметный тест для учителей по русскому языку и математике. Он поможет выявить пробелы и выстроить дальнейшую профессиональную траекторию для педагогов. Об астрономии

А вот учителя физики по всей стране массово повышают квалификацию уже сейчас. Они будут вести астрономию, которая триумфально возвращается в школы. Этот обязательный предмет включен в программу 10-11-х классов с объемом не менее 35 часов. В расписании некоторых школ новый урок появится уже с 1 сентября, однако часть учебных заведений может ввести его позже - с 1 января 2018 года. ЕГЭ по астрономии вводиться не будет, однако в ЕГЭ по физике к 2019 году могут появиться некоторые вопросы из этого курса.

С 2020 года для 9-классников станет обязательным экзамен по иностранному языку, для 11-классников - с 2022-го

Что еще нового может появиться? Министерство думает о том, чтобы ввести базовые модули по предпринимательской деятельности в качестве внеурочных занятий. Кроме того, в школах должны быть пять бесплатных кружков: литературный, научно-технический, спортивный, музыкальный и шахматы. Об экзаменах

- Сразу хочу сказать, что ЕГЭ отменятся не будет, - подчеркнула Ольга Васильева. - Это мощный социальный лифт, который позволяет детям из Сибири, Дальнего Востока поступать в лучшие вузы страны.

Посмотрите статистику: в московских университетах примерно 65 процентов студентов - это ребята из регионов, и 35 - москвичи. До ЕГЭ ситуация была прямо противоположной.

Экзамен в этом году прошел лучше, чем в предыдущем: ЕГЭ сдавали 703 тысячи человек, при этом количество нарушений снизилось в полтора раза, а ребят, которые не преодолели минимальный порог по баллам, стало почти в два раза меньше. И это при том что тестовая часть осталась только в устной части экзамена по иностранному языку.

- В 9-м классе появится устный экзамен по русскому языку. Он станет допуском к государственной итоговой аттестации и будет введен по такому же принципу, как сочинение в 11-м, - рассказала Ольга Васильева. - Сейчас мы обсуждаем готовность регионов, которые в следующем году проведут "устный русский"в пилотном режиме.

Также для 9-классников с 2020 года станет обязательным экзамен по иностранному языку, а для 11-классников - с 2022-го. Кроме того, планируется, что с 2020 года вся страна обязательно будет сдавать историю. О среднем профессиональном образовании

Особенный упор на иностранный язык будет сделан в учреждениях среднего профессионального образования. С нового учебного года тысяча колледжей в 73 регионах России начнет готовить студентов по новым стандартам WorldSkills - это 50 топовых профессий, связанных с передовыми технологиями. Работа с новым оборудованием, с технической документацией - здесь английский нужен как никогда. Кроме того, по словам министра, будет расширяться программа дуального профессионального обучения, в рамках которого студент половину времени проводит непосредственно на производстве. Студенту в помощь

И самая важная новость для студентов - с 1 сентября произойдет индексация стипендий на 5,9 процента. Средства из бюджета уже выделены, и со всеми образовательными организациями уже заключены соглашения о предоставлении субсидий.

Путин поручил разрешить студентам вести кружки в школах

Станет легче и "целевикам": для них разработан законопроект, регламентирующий права вуза, студента и работодателя, отправляющего студента учиться.

- Мы провели глубокий мониторинг. Оказалось, что в 51 проценте случаев в договоре о целевом обучении не прописаны меры социальной поддержки студентов. Эту ситуацию, конечно, будем менять, - говорит Ольга Васильева. - Ведь выпускники, заканчивая обучение и выполняя свои обязательства, идут к работодателю минимум на три года. И с его стороны обязательно должны быть предоставлены социальные гарантии. О вузах

- Вузы должны стать центром экономической, социальной и культурной жизни региона, - считает министр. - В этом году вдобавок к уже существующим 11 мы выбрали еще 22 опорных вуза, которые получат дополнительное финансирование. Мы очень надеемся, что эта программа даст хорошие результаты.

Общее количество российских вузов в престижном рейтинге OS увеличилось до 24, и при этом показатели 14 из них существенно выросли. В планах минобрнауки - расширить экспорт российского образования таким образом, чтобы к 2025 году в наших вузах училось около 700 тысяч иностранных студентов. По примерным оценкам, это даст 373 млрд рублей дополнительных доходов. А сейчас у нас учится 243 тысячи иностранных студентов, и из них только 15 тысяч - по квоте. Лекции уходят в цифру

Что еще нового ждет вузы? Проект "Современная цифровая образовательная среда". Его суть в том, чтобы университеты могли включать онлайн-курсы в свои образовательные программы и ставить за них реальные зачеты. По расчетам, к 2025 году на открытых онлайн-курсах будут учиться до 11 млн человек. В ближайшие 2-3 года они охватят большую часть направлений подготовки бакалавриата и магистратуры. Но это не значит, что все будут учиться только по Интернету. Онлайн-курсы позволят сделать обучение более гибким. А для учителей предусмотрен еще один отдельный проект - Российская электронная школа, которая должна заработать через 1,5 года.

- Российская электронная школа станет мощнейшим подспорьем для педагогов, - говорит Ольга Васильева. - Там будет практически все: методическая помощь в ведении и составлении уроков, дополнительные модули по предметам. Плюс - виртуальные музеи, библиотеки, театральные спектакли. Эту систему мы сейчас отрабатываем на базе московской электронной школы.