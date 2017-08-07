Кадыров ответил на «разглагольствования» о «контрольном пакете» Кремля



Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров обратился в своем telegram-канале к «псевдомыслителям, которые заявили об обладании неизвестным лицом «контрольного пакета» Кремля.



"У администрации Кремля есть свой хозяин — это наш руководитель — президент России. А мы его пехота", — Рамзан Кадыров.

Он отметил, что «никто не реагирует на лающую дворняжку». По его словам, даже нападение стаи таких собак можно разогнать единственным рыком волка, «чтобы они, поджав хвосты, скуля, побежали к своим хозяевам».





Так глава Чеченской Республики отреагировал на заявление политолога Глеба Павловского , которое тот сделал в эфире телеканала «Дождь». При ответе на вопрос, что может произойти в Чечне в ближайшие годы, Павловский отметил, что более важным вопросом является решение вопроса о том, кто будет контролировать Кремль. В качестве главного претендента на «контрольный пакет» он назвал Рамзана Кадырова.

Президент Чечни Рамзан Кадыров заявил, что готов оставить свой пост и уйти на охрану мечети Аль-Акса. Глава республики предложил передать права на мечеть Иордании во избежание конфликтных ситуаций вокруг исламской святыни.