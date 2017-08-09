В министерстве иностранных дел Абхазии прокомментировали реакцию грузинских властей на визит российского президента Владимира Путина в республику. В ведомстве назвали позицию Тбилиси «нервной». Об этом сообщает ТАСС

«В МИД Абхазии обратили внимание на достаточно нервную реакцию представителей высшего грузинского руководства по поводу состоявшегося визита президента России Владимира Путина в Республику Абхазия», — заявили в ведомстве.

В МИД Абхазии заявления внешнеполитического ведомства Грузии назвали популистскими. Кроме того, в ведомстве отметили, что абхазо-российское сотрудничество «развивается динамично». Власти Абхазии подчеркнули, что визит Путина носит «исключительно мирный и созидательный характер» в отличие от визита вице-президента США Майка Пенса в Грузию во время учений Североатлантического альянса . По словам представителей ведомства, Тбилиси и западные партнёры грузинских властей «остаются заложниками собственных иллюзий» и продолжают отрицать «существующие реалии на Южном Кавказе».

8 августа в 9-ю годовщину начала «пятидневной войны» Владимир Путин посетил Абхазию с официальным визитом. Президент России провёл встречу с главой республики Раулем Хаджимбой. На встрече Путин заявил, что Россия продолжит выступать гарантом безопасности и суверенитета Абхазии.

8 августа 2008 года грузинские войска обстреляли из установок «Град» территорию Южной Осетии, после чего в наступление пошла армия Грузии. Россия ввела в республику свои вооружённые силы и в течение пяти дней вытеснила с территории Южной Осетии грузинских военнослужащих. Москва признала независимость Южной Осетии и Абхазии. В ответ Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией.