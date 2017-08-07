Российские железнодорожные войска нанесли по Украине финансовый удар

Россия силами бригады железнодорожных войск с опережением на год закончила важнейший инфраструктурный проект – участок железнодорожной ветки на юг в обход Украины. На строительство потрачены огромные деньги, но на Украине уже сокрушаются, что Россия заработает с помощью этого участка еще больше. А Украина, соответственно, потеряет.

Министры обороны и транспорта Сергей Шойгу Максим Соколов участвовали в понедельник в церемонии открытия дороги в Зайцевке – это одна из станций на новом участке Журавка – Миллерово. У нового вокзала Шойгу прикрепил орден Жукова к знамени 39-й бригады – это подразделение, дислоцированное в Воронежской области, и строило дорогу. Бригада стала первым соединением железнодорожных войск, удостоенным столь высокой награды в послевоенное время.

Максим Соколов заявил, что построенная дорога усилит независимость России, обеспечит «скоростной пропуск пассажирских и грузовых составов в направлении юга». По словам Соколова, цена проекта изначально составляла 56,6 млрд рублей. Ветку планировали построить за три года – к 2018-му. Но график удалось опередить на целый год.

Поезда здесь будут ходить со скоростью до 160 километров в час, рассказал «РГ» начальник Юго-Восточной железной дороги Анатолий Володько. «Станция будет принимать 48 поездов дальнего следования в сутки и три пары электричек. Нам осталось настроить динамическую систему автоблокировки – такая технология пока работает только на Московском кольце», – пояснил он.

Работы велись силами военных строителей из Западного, Южного и Центрального военных округов, сообщил представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков ; работали в общей сложности 1700 военных, было задействовано более 700 единиц спецтехники. Именно это позволило опередить график. По его словам, планируется построить семь железнодорожных станций и пять подстанций, а также осуществить полную электрификацию ветки. Общая протяженность участка дороги – 137 км, а с учетом двухпутного строения пути – 274 км.

Напомним, орденом Жукова, учрежденным в 1994 году, награждаются в том числе объединения, соединения и части Вооруженных сил России, других войск, воинских формирований и органов. Поводом для награждения могут стать не только подвиги и отличия в боях, в операциях по поддержанию международного мира и в контртеррористических операциях, но и высокие показатели в боевой подготовке.

Как пояснил Конашенков, награжденная бригада ранее участвовала в восстановлении железнодорожных путей в Чечне и Абхазии. Так, в 1994–1996 годах и в 1998–2000 годах сводный отряд в составе офицеров и прапорщиков управления бригады, роты минирования и других подразделений бригады участвовал в разминировании и восстановлении железнодорожной сети в Чечне и соседних регионах, которая была разрушена в ходе войны.

На Украине одной заброшенной веткой станет больше

Как известно, украинский участок железной дороги, который Россия теперь обошла, практически не используется с начала боев в Донбассе. «Там три года нет никакого движения. Поезда идут значительно восточнее – на 100 км, вместо того чтобы идти по Луганской области», – пояснил газете ВЗГЛЯД гендиректор исследовательского агентства «ИнфраНьюс» Алексей Безбородов

Между тем в советское время железные дороги России и Украины составляли единую систему. Тогда сообщение между центром страны и Кавказом шло через Харьковский транспортный узел. Уже после распада СССР ситуация стала меняться. Большая часть грузов пошла через Воронеж, по той ветке, которая ранее считалась вспомогательной. Нагрузка на пути возрастала, но вести поезда через российскую территорию было дешевле, чем платить за использование иностранного узла. Единственный участок украинской дороги, от которого Россия не отказалась, – это 37 км по Луганской области. Украинская станция Зориновка, равно как и железнодорожное полотно, была арендована РЖД

Проекты строительства дороги в обход Украины рассматривались еще до 2014 года. Но планы так и оставались планами: острой необходимости в них не было. Интенсивное же строительство началось в 2015 году. Ездить через сопредельную республику стало политически, да и физически опасно. Все-таки линия соприкосновения войск Украины и ЛНР пролегла относительно недалеко от железной дороги (собственно, поэтому движение по ней и было прекращено).

Из потраченных на строительство 57 млрд рублей (то есть порядка 1 млрд долларов) 9 млрд пошло на укладку полотна протяженностью 140 км. Остальное – цена строительства станций и соответствующей инфраструктуры. Учитывая, что украинская ветка, проходившая через Луганскую область, была достаточно загруженной, можно предположить, что эти расходы окупятся сравнительно быстро. Безбородов отмечает, что точных данных на этот счет мы не узнаем.

«РЖД не ведут отчетность по отдельным участкам дороги с точки зрения доходов и расходов. По этой простой причине есть участки предельно убыточные, есть грузонапряженные и, соответственно, прибыльные», – сказал он газете ВЗГЛЯД. По мнению Безбородова, потенциально средства, потраченные на строительство, могут отбиться за 4–5 лет.

Евгений Червоненко , возглавлявший министерство транспорта и связи Украины при президенте Викторе Ющенко , ранее в эфире украинского телеканала NewsOne оценил в астрономическую сумму – в 1,6 млрд долларов – потери Киева от запуска новой дороги. При этом экс-министр рассчитывал, что Россия достроит объездной участок только через два года (таким был первоначальный проект).

«В 2019 году Россией будет достроена железная дорога в обход Украины – минус 1,6 млрд долларов, – говорил он. – Цифры – ежегодные убытки или ежегодная цена свободы на все годы от 2019-го. Россия тоже будет считать себя свободной, правда, будет немного богаче».

Украинские железнодорожники станут еще беднее

Правда, в разговоре с репортером газеты ВЗГЛЯД Червоненко назвал более скромные данные.

«Я предупреждал, что если мы продолжим такую политику, то мы останемся на помойке, мы потеряем транзит. При мне, министре, когда у нас было взаимопонимание с Россией, европейский транзит через Украину был 5 млн тонн в месяц, сегодня – 250 тыс.»,

– сказал экс-министр. Эксперты считают, что бывший министр все же преувеличил потери Киева. «Конечно, 1,6 млрд долларов потерь – это многовато», – считает украинский экономист Александр Охрименко . В беседе с газетой ВЗГЛЯД он отметил, что до войны доходы от российского транзита через этот участок составляли порядка 200–300 млн долларов в год. «Для Украины в данном случае главное не сами потери, а прецедент. Страну обошли стороной. Другие экономические партнеры могут так же к нам отнестись», – опасается Охрименко.

Как отмечает Безбородов, после 2014 года этим опасным участком дороги через Луганскую область все же пользовались отдельные российские компании – на свой страх и риск.

«Платили некоторые российские компании, которые хотели везти транзит через Украину. Деньги были не слишком большие, порядка 70–80 млн долларов ежегодно», – сказал он. Так что единственными, кто серьезно пострадает из-за строительства российского объезда, будут жители Зориновки и прочих российских и украинских населенных пунктов, через которые проходила ставшая теперь ненужной железная дорога. Эти люди останутся без работы, посетовал российский эксперт.

Впрочем, они и так лишились большей части заработка с прекращением активных перевозок после 2014 года, так что можно сказать, что их новые потери не будут существенными.