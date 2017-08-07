Минобороны зачистит военные кафедры

Минобороны РФ подготовили законопроект о реорганизации системы военной подготовки студентов. Об этом сообщает Life.

По данным издания, если документ будет принят, военные кафедры в институтах исчезнут, а вместо них появятся военно-учебные центры.

Студенты, обучающиеся в таких центрах, смогут заключать с Минобороны контракты на прохождение военной службы после окончания учебы - рядовым, сержантом или офицером.

В пояснительной записке к проекту закона сказано, что в системе военного обучения «наблюдается определенный беспорядок, нарушение логики и дублирование функций». Так, часто в одних и тех же гражданских вузах ведется подготовка офицеров-контрактников и военнослужащих запаса.

В военном ведомстве отметили, что в военных центрах при вузах должны готовить рядовых, сержантов и офицеров запаса только по тем специальностям, которые в каждом конкретном вузе будет запрашивать Минобороны.

Как рассказал источник Life в Минобрнауки , по задумке авторов закона, введение военно-учебных центров повысит конкуренцию между вузами.

По словам главреда журнала «Национальная оборона» Игоря Коротченко, сейчас большинство военных кафедр вузов выпускают лейтенантов-пустышек, и подготовить хорошего специалиста силами преподавателей нынешних вузовских военных кафедр «просто невозможно».

В июле в СМИ уже появлялась информация, что Минобороны и Минобрнауки планируют ввести в российских вузах военные спецкурсы, которые позволят студентам пройти подготовку по военным специальностям вне армии. Сейчас в гражданских вузах военная подготовка проходит как в учебных военных центрах, так и на военных кафедрах, где готовят офицеров. Сообщалось, что из законодательства предлагается убрать термины «военная кафедра» и «учебный военный центр» и заменить их понятием «военный учебный центр». Выпускники смогут самостоятельно решать, что им делать после окончания курсов: начать профессиональную карьеру в армии по контракту или пойти в активный резерв. Резервистов, скорее всего, будут призывать на специальные сборы раз в год.