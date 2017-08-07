Тиллерсон назвал срок ответа на сокращение американской дипмиссии в России

По данным агентства, Тиллерсон заявил, что уведомил об этом своего российского коллегу Сергея Лаврова во время их встречи в Маниле в воскресенье. Как именно США планируют ответить, он не уточнил.

Тиллерсон также заявил, что задал Лаврову несколько уточняющих вопросов о российском решении.