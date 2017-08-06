МИД назвал условие для нормализации диалога с США

Россия готова нормализовать диалог с США, если Вашингтон откажется от конфронтационной линии, сообщается на сайте российского министерства иностранных дел.

"С.В.Лавров указал на то, что принятый в США закон о санкциях против России стал очередным звеном в цепи недружественных и опасных для международной стабильности шагов, нанес мощный удар по перспективам двустороннего сотрудничества", - говорится в сообщении.

В МИДе отметили, что "естественно, подобные действия, включая незаконное удержание с декабря прошлого года нашей дипломатической собственности, не могли остаться без ответа".

"Так будет и впредь. Вместе с тем, мы готовы к нормализации диалога, если в Вашингтоне откажутся от конфронтационной линии", - заявили во внешнеполитическом ведомстве.

Ранее Лавров рассказал о планах России выполнить военные договоры с США.