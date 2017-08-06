Лавров: Тиллерсон получил разъяснения по поводу ответных мер России

В воскресенье главы внешнеполитических ведомств встретились в Маниле, где они участвуют в мероприятиях по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Как заявил глава российского внешнеполитического ведомства, его коллегу интересовали подробности решений, которые были приняты Россией в ответ на принятый закон с антироссийскими санкциями в конгрессе США. «Мы эти разъяснения дали — собственно говоря, это было сделано на основе интервью Владимира Владимировича Путина каналу "Россия". Там все подробно было сказано, объяснены причины тех решений, которые мы приняли после длительных ожиданий, что США не пойдут по пути конфронтации», — сказал Лавров.

Сенат США 27 июля принял закон о санкциях против России, Ирана и КНДР. Документ уже подписан президентом США Дональдом Трампом . Он предполагает сокращение максимального срока рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями, до двух недель, а компаний нефтегазового сектора — до 30 дней.

В нем также прописано, что глава Белого дома имеет право наложить санкции на лиц, которые хотят вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более $5 млн за год или $1 млн единовременно. Ограничительные меры также могут быть наложены на лиц, которые собираются предоставить российским проектам услуги, технологии или оказать информподдержку. По мнению экспертов, одна из задач нового документа -- выгнать Россию с энергетического рынка Европы, сорвать реализацию «Северного потока — 2» и заставить европейцев покупать американский сжиженный газ.

Россия в ответ на новые антироссийские санкции сократила численность американских дипломатов в РФ до 455 человек и закрыла доступ с 1 августа к посольской даче в Серебряном Бору.