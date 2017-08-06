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Вопрос американской журналистки остался без ответа

Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон воздержались от ответа на вопрос американской журналистки об антироссийских санкциях США, сообщает РИА Новости.
В воскресенье главы внешнеполитических ведомств встретились в Маниле, где они участвуют в мероприятиях по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Журналистам они сказали несколько слов о графике работы на ближайшие дни. Затем прессу попросили удалиться, но американская журналистка успела задать вопрос о санкциях. Лавров и Тиллерсон промолчали в ответ.
Сенат США 27 июля принял закон о санкциях против России, Ирана и КНДР. Документ уже подписан президентом США Дональдом Трампом. В нем предлагается сократить максимальный срок рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями, до двух недель, а компании нефтегазового сектора — до 30 дней.
В нем также прописано, что глава Белого дома имеет право наложить санкции на лиц, которые хотят вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более $5 млн за год или $1 млн единовременно. Ограничительные меры также могут быть наложены на лиц, которые собираются предоставить российским проектам услуги, технологии или оказать информподдержку.
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