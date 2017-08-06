В правительстве Германии призвали не обсуждать статус Крыма

Европа должна сконцентрироваться на поиске политического решения конфликта в Донбассе и воздержаться от дискуссий о статусе Крыма. Об этом заявил координатор кабмина ФРГ по германо-российскому межобщественному сотрудничеству Гернот Эрлер

"Европейский консенсус предусматривает, что сначала нужно полностью сконцентрироваться на политическом решении кровавого конфликта на востоке Украины, - цитирует ТАСС заявление политика. - А тему Крыма следует вынести на повестку дня лишь в рамках последующего политического процесса".

Таким образом Эрлер прокомментировал заявление лидера Свободной демократической партии Германии Кристиана Линднера. Ранее глава СвДП призвал временно забыть про конфликт вокруг Крыма и выступил за ослабление антироссийских санкций в случае достижения прогресса в реализации Минских соглашений.

Крым вошел в состав России после проведенного на полуострове весной 2014 года референдума. По его результатам 96,77 процента жителей республики Крым и 95,6 процента севастопольцев высказались за воссоединение с РФ.