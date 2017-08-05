Россия призывает КНДР свернуть ракетную и ядерную программы

Василий Небензя. Россия призывает КНДР свернуть ракетную и ядерную программу и вернуться к режиму нераспространения ядерного оружия, заявил постпред РФ при ООН

"Стартующие без предупреждения с северокорейской территории баллистические ракеты подвергают серьезным рискам морские и авиационные перевозки в регионе, а также жизни рядовых граждан. Призываем северокорейские власти свернуть запрещенные программы и вернуться в режим нераспространения ДНЯО (Договора о нераспространении ядерного оружия — ред.) и контроля МАГАТЭ , а также присоединиться к конвенции о запрещении химического оружия", — сказал Небензя на заседании СБ ООН , посвященном обсуждению резолюции по новым санкциям против КНДР.

Ранее СБ ООН принял резолюцию, ужесточающую санкции против КНДР.

По подсчетам американской стороны, которая предложила резолюцию, полное выполнение данных ограничений позволит сократить ежегодные валютные доходы Пхеньяна, составляющие около 3 миллиардов долларов, на 1 миллиард.

КНДР в июле провела запуск двух баллистических ракет "Хвасон-14", которые, по данным США, являются межконтинентальными, а по данным военных РФ — средней дальности.