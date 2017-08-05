Путин потребовал от чиновников прекратить заниматься «бюрократическим футболом»



Российские региональные власти не должны заниматься «бюрократическим футболом», им следует внимательно относиться к предложениям и инициативам граждан, с таким заявлением выступил президент Владимир Путин , выступая на Совете по развитию местного самоуправления. Путин подчеркнул, что «игнорировать идеи и предложения граждан, заниматься «бюрократическим футболом» категорически неправильно», передает РИА «Новости»

«Неравнодушное, деятельное отношение людей к проблемам – это огромная ценность и очень хороший резерв», – добавил глава государства. Он подчеркнул, что инициативных граждан важно поддерживать



«Люди стремятся сделать что-то нужное полезное, у них немало конструктивных идей, предложений. И главное есть желание воплотить их в жизнь», – отметил он. Путин призвал региональных чиновников стараться понять предложения инициативных граждан или инициативных групп. Глава государства заявил, что одним из ключевых направлений, в котором требуется тесное взаимодействие местных властей и жителей, – это благоустройство. Президент напомнил, что власти начали реализацию федерального проекта по формированию комфортной городской среды, из бюджета в этом году на соответствующие цели было выделено 25 млрд рублей.



Путин подчеркнул, что обустраивать придомные территории, парки, общественные пространства необходимо, безусловно, с учетом мнения граждан, которые проживают на этих территориях. Российский лидер подчеркнул, что эту работу нужно делать так, как нужно людям, а не как удобно тем, кто это организует. Путин отметил, что это требование было услышано не всеми руководителями регионов. По его словам, кто-то решил, что в данном вопросе можно отделаться имитацией учета мнения жителей. Такие чиновники, добавил президент, проявили явное неуважение к гражданам и даже пренебрежение.



По его словам, диалог с гражданами и стремление получить от них обратную связь должны быть приоритетом в работе местной власти, ведь муниципальный уровень власти максимально близок к людям, к их реальным заботам. Путин также отметил, что задача Совета по муниципальному развитию – повышение уровня жизни россиян, что является целью власти любого уровня.



«Мы в рамках этого совета не занимаемся вопросами освоения космоса, Арктики, строительством подводного, надводного флота, авиации – все это важно для страны. Но вопросы, которыми мы занимаемся в рамках Совета, простые, тривиальные, текущие», – сказал президент. От качества решений этих вопросов в значительной степени зависит уровень жизни граждан России, что является главным, подчеркнул президент. Напомним, Путин в субботу прибыл в Киров, там он и проводит заседание.