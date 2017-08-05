В Совфеде назвали ответом на санкции США усиление сотрудничества России и Ирана

Зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что после принятия нового пакета антироссийских санкций США Россия может делиться с Ираном новейшими военно-техническими разработками.

«Усиление военно-технического сотрудничества России и Ирана — вполне ожидаемый ответ на введение США новых санкций в отношении наших двух стран. По сути, американский закон снял с нас всякие, в том числе моральные, ограничения на развитие этого сотрудничества, и оно теперь, думаю, пойдет существенно дальше, чем предполагалось ранее. Вполне допускаю, что мы можем поделиться с Ираном своими самыми новейшими разработками. Понятно, что никакие протесты со стороны США приниматься не будут», — написал Клинцевич на своей странице в Facebook.

Он отметил, что «Россия заинтересована иметь на Ближнем Востоке в лице Ирана мощного, мобильного, отлично оснащённого в военно-техническом отношении союзника, и будет делать для этого все, что сочтёт необходимым».