Западные СМИ восхитились физической формой Путина



Российские СМИ облетели фотографии и видео с отдыха Владимира Путина в Южной Сибири. Иносми не отстают и с удовольствием обсуждают трехдневные "каникулы" российского лидера. Большинство западных изданий отмечает, что несмотря на возраст, Владимир Путин может похвастаться прекрасной спортивной формой. Стоит отметить. что все комментарии — в сдержанном тоне.



Так, журналисты Daily Mail одними из первых отметили, что на рыбалке во время "стильных сибирских каникул" Путин появился без футболки и "наслаждался пребыванием на солнце", подчеркивает издание. Главу государства также сопровождал министр обороны России Сергей Шойгу , который также рыбачил без рубашки.

Фотография Владимира Путина с отдыха появилась в разделе Breaking news в канадской газете Toronto Sun. На кадре Путин уверенно управляет моторной лодкой на горной реке А авторитетная газета Time пишет, что фотографии Путина с рыбалки наглядно демонстрируют его хорошую физическую форму и отвагу.



Журналисты корейского Yonhap News Agency, в свою очередь, подчеркнули, что Владимир Путин – спортивный лидер. Издание напомнило, что Путин не первый раз был замечен на рыбалке, а также занимается хоккеем.



Ранее сообщалось, что в рамках короткого отдыха Владимир Путин попробовал подводную охоту на щуку, для которой нужна отличная физическая форма. Путин два часа ловил рыбу под водой в специальном костюме, снимая все происходящее на видео с помощью GoPro.



Российский лидер также занимался традиционной рыбалкой, продемонстрировав высокий уровень рыбацкой подготовки. Он поймал окуня на блесну. По словам организатора рыболовных туров Михаила Климова, отдых в Сибири с купанием в реке и рыбалкой — "это для настоящих мужиков".