Кисляк считает позором для США попытки изобразить посла РФ шпионом



Попытки в США изобразить российского посла шпионом позорны и свидетельствуют о нездоровых тенденциях в обществе. Об этом заявил экс-посол РФ в США Сергей Кисляк в эфире программы "Пресс- конференция" на телеканале "Россия 24".

"Я считаю, что все разговоры о том, что я, посол Российской Федерации - шпион, позорны для такой страны как Америка, - сказал он. - То, что сейчас стало нормальным обсуждать, как прослушивается российский посол, как ему в телефон вставили прослушивающие программы, - становится новым "нормальным" для Америки, но это нездоровое общество".

