

Правительство дополнило список наркотических и психотропных веществ, соответствующее постановление опубликовано в субботу на сайте кабмина.

"Четырнадцать НПВ внесены в раздел "Наркотические средства", одно НПВ – в раздел "Психотропные вещества", две позиции изменены в связи с выявлением их новых производных. Ещё 15 веществ, которые включены в соответствующие разделы перечня отдельными позициями, обладают высоким наркогенным потенциалом, имеют ярко выраженные сходства в структурах с наркотическими средствами и психотропными веществами, ранее уже включенными в перечень", — говорится в пояснительной справке к документу.



Отмечается, что одновременно внесены соответствующие изменения в списки наркотических и психотропных веществ, оборот которых в РФ запрещен в значительном, крупном и особо крупном размерах. Принятые решения необходимы для государственного контроля за оборотом новых видов наркотических средств.