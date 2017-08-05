Глава немецкой партии предложил ЕС временно смириться с ситуацией вокруг Крыма

Европе нужно наладить отношения с Россией, а для этого придется считать воссоединение Крыма с Россией долгосрочным состоянием, сказал Кристиан Линднер, лидер Свободной демократической партии Германии, которая считается в Германии «естественным» союзником партии Ангелы Меркель. Он подчеркнул, что «выход из тупика» в отношениях с Москвой необходим для обеспечения «безопасности и благополучия в Европе». По мнению Линднера, Европа должна дать России возможность и изменить политику, и сохранить при этом лицо, передает ТАСС со ссылкой на Funke.

«Говоря о табу: я боюсь, что к Крыму следует пока относиться как к долгосрочному временному состоянию»,

- сказал он, предложив «загерметизировать» ситуацию вокруг Крыма ради прогресса «по другим направлениям». Кроме того, Линднер считает, что ослабление санкций должно последовать не за полной реализацией минских договоренностей, а раньше, так как «положительные промежуточные успехи также нужно ценить». При этом Линднер считает приоритетными отношения с США и полагает необходимой оказание поддержки странам Восточной Европы. А вот в отношении Турции он предлагает ужесточить политику, считая, что

«не может быть никаких послаблений в визовых вопросах».