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Глава немецкой партии предложил ЕС временно смириться с ситуацией вокруг Крыма
Европе нужно наладить отношения с Россией, а для этого придется считать воссоединение Крыма с Россией долгосрочным состоянием, сказал Кристиан Линднер, лидер Свободной демократической партии Германии, которая считается в Германии «естественным» союзником партии Ангелы Меркель. Он подчеркнул, что «выход из тупика» в отношениях с Москвой необходим для обеспечения «безопасности и благополучия в Европе». По мнению Линднера, Европа должна дать России возможность и изменить политику, и сохранить при этом лицо, передает ТАСС со ссылкой на Funke.
«Говоря о табу: я боюсь, что к Крыму следует пока относиться как к долгосрочному временному состоянию»,
- сказал он, предложив «загерметизировать» ситуацию вокруг Крыма ради прогресса «по другим направлениям». Кроме того, Линднер считает, что ослабление санкций должно последовать не за полной реализацией минских договоренностей, а раньше, так как «положительные промежуточные успехи также нужно ценить». При этом Линднер считает приоритетными отношения с США и полагает необходимой оказание поддержки странам Восточной Европы. А вот в отношении Турции он предлагает ужесточить политику, считая, что
«не может быть никаких послаблений в визовых вопросах».
Также он призывает заморозить поставки вооружений, «покончить с политикой умиротворения», свернув переговоры с Турцией о вступлении той в ЕС. По его мнению, процесс вступления страны в ЕС «больше напоминает зомби». Сейчас рейтинг СвДП, согласно последним социологическим опросам, колеблется на уровне 8-9%. Напомним, в мае прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что вопрос о принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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