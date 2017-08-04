В МИД России назвали необоснованным решение ЕС расширить санкции

МИД России считают решение ЕС расширить антироссийские санкции «недружественным и необоснованным» шагом. Об этом говорится в опубликованном заявлении российского внешнеполитического ведомства.

«Решение Брюсселя о включении в санкционный список ЕС ряда российских должностных лиц и фирм в качестве ответной меры за якобы «нелегитимную» поставку в Крым газовых турбин концерна Siemens вызывает глубокое сожаление», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что рассматривают данное решение, предпринятое по инициативе Берлина, «как недружественный и необоснованный».

«Складывается впечатление, что германские коллеги взяли на вооружение практику расширительного толкования санкционных ограничений, которая прямо противоречит как международному праву, так и принципам международных отношений в целом», — добавили в МИД.

При этом в министерстве подчеркнули заинтересованность в развитии экономического сотрудничества с Германией и Евросоюзом.

«Несмотря на складывающуюся ситуацию, подтверждаем заинтересованность в сохранении и поступательном развитии экономического сотрудничества с Германией и ЕС. Мы остаёмся верны всем ранее принятым на себя обязательствам. Нацелены совместными усилиями преодолеть негативные последствия санкционного инструментария», — говорится в заявлении.

Ранее ЕС внёс в список санкций трёх граждан России и три юридических лица в связи с якобы поставками в Крым турбин Siemens.