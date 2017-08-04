В Крыму назвали неадекватным заявление Украины о неспособности России достроить Крымский мост



Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара в разговоре с RT прокомментировал слова министра юстиции Украины Павла Петренко о том, что Россия не сможет построить мост через Керченский пролив. По его мнению, подобного рода заявления — популизм.

«Заявление, безусловно, неадекватное. Оно свидетельствует о том, что, к сожалению, украинское государство до сих пор не готово признать ту объективную действительность, которая существует. В собственных головах они живут в затуманенном состоянии. Говоря о том, что Крымский мост не будет построен, — это очередная пустая риторика в отношении нашей Республики», — сказал он.



Ганжара напомнил, что уже большая часть моста в Крым через Керченский пролив отстроена, и никакие заявления со стороны Киева этот факт не изменят.



«Сегодня уже на 70% автотранспортная часть моста готова. И мы глубоко убеждены, что в 2018 году его первая часть будет введена в эксплуатацию, а вторая — к 2019 году. Строительство идёт не просто по плану, а даже немножко с опережением графика. В этом смысле со стороны Украины, думаю, мы услышим ещё не одно агрессивное заявление. Но они никак не влияют ни на ситуацию в Крыму, ни на строительство моста», — заключил Ганжара.



Ранее министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что, по его мнению, Россия не сможет успешно завершить строительство Крымского моста.