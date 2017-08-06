Путин взял на себя управление моторной лодкой: видео

Весь мир облетели кадры, на которых Путин совершает переходы по горам пешком и на квадроциклах, сплавляется по горным рекам на плоту и моторных лодках, а также плавает в холодном озере. Экстремальный отдых Владимира Путина в Сибири продолжают обсуждать крупнейшие западные СМИ.

Больше всего внимание журналистов привлекла подводная охота российского президента, который после двухчасовой погони за щукой подстрелил ее из подводного ружья. Кроме того весь мир облетели кадры, на которых Путин совершает переходы по горам пешком и на квадроциклах, сплавляется по горным рекам на плоту и моторных лодках, а также плавает в холодном озере.

Западные СМИ обращают внимание на отличную физическую форму президента РФ, который на многих снимках предстает с обнаженным торсом. Газеты и журналы помещают его фото на обложки, отмечая, что 64-летний глава России отлично выглядит. Владимир Путин отдыхал в Сибири в начале августа.