В Кремле объяснили опасность разлада между Россией и США



Москва разделяет точку зрения американского президента Дональда Трампа , заявившего, что отношения между Россией и США находятся на «опасно низком уровне». Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова в пятницу, 4 августа, передает корреспондент «Ленты.ру»

«Полностью разделяем это мнение», — сказал Песков. Он подчеркнул, что опасность может заключаться в дефиците взаимодействия и сотрудничества в вопросах, жизненно важных «для наших двух стран и народов».

Трамп полагает, что за ухудшением отношений с Россией стоит Конгресс США . Соответствующую запись американский лидер сделал на своей странице в Twitter 3 августа. «Конгрессу спасибо скажите — это те самые люди, которые нам даже нормальную медстраховку сделать не могут», — написал он.

За день до этого Трамп подписал закон о новых антироссийских санкциях, который до этого принял сенат Конгресса США. Документ предусматривает, в частности, сокращение до двух недель максимального срока финансирования банков, которые находятся под санкциями, и до 30 дней — компаний нефтегазового сектора.