"Известия": Россия планирует направить в Арктику до восьми новых ледоколов



Россия к 2035 году может усилить свое присутствие в Арктическом регионе, увеличив в регионе ледокольный флот. Об этом пишет в пятницу газета "Известия" со ссылкой на пресс-службы МЭР и Минпромторга

В Минпромторге необходимость РФ в атомных ледоколах к 2035 году оценили в восемь судов. "Потребность в судах для работы на Северном морском пути в основном сформирована российскими нефтегазовыми компаниями. Строительство будет осуществляться преимущественно на производственных мощностях судостроительного комплекса "Звезда", - сказали изданию в ведомстве.



Планы по строительству атомных ледоколов содержатся в новой редакции подготовленной МЭР госпрограммы развития Арктики. "Объемы финансирования и сроки строительства будут определены после предоставления Минпромторгом необходимых обосновывающих документов и материалов. Окончательные решения правительства по вопросу реализации госпрограммы ожидаются не ранее сентября 2017 года", - уточнили в МЭР.





Ранее ТАСС сообщал, что на смену трем действующим российским атомоходам, сроки эксплуатации которых закончатся к 2020-м годам, по заказу Росатомфлота строятся атомные ледоколы на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге. Строительство головного судна "Арктика", а также двух серийных ледоколов "Сибирь" и "Урал" оценивается в 122 млрд рублей. Сейчас в России эксплуатируются четыре судна такого типа. Кроме того, до конца этого года завершится разработка технического проекта нового атомного ледокола "Лидер", стоимость судна оценивается примерно в 70 млрд рублей.

Атомный ледокольный флот имеет широкий круг функций. Помимо обеспечения проектов освоения минеральных ресурсов, это сопровождение северного завоза, каботажных и транзитных перевозок, решение задач национальной безопасности.