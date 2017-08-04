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Госдеп не считает санкционный закон США объявлением торговой войны России
Фото: AgnosticPreachersKid
Высокопоставленный представитель госдепа США заявил, что не считает новый санкционный закон объявлением торговой войны России.
"Определенные лица из определённых стран говорят такие радикальные вещи. Это не объявление войны", — сказал американский дипломат.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев ранее заявил, что с принятием закона о санкциях США объявили РФ полноценную торговую войну.
В среду президент США Дональд Трамп подписал принятый конгрессом законопроект о новых санкциях против России, Ирана и КНДР. У конгресса было более чем достаточно голосов, чтобы преодолеть возможное вето президента, и глава государства был во многом вынужден подписать законопроект. При этом пресс-служба Белого дома распространила два заявления, в которых президент критикует документ и объясняет, почему он все же подписал его.
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