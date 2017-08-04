Госдеп не считает санкционный закон США объявлением торговой войны России



Высокопоставленный представитель госдепа США заявил, что не считает новый санкционный закон объявлением торговой войны России.

"Определенные лица из определённых стран говорят такие радикальные вещи. Это не объявление войны", — сказал американский дипломат.





Премьер-министр России Дмитрий Медведев ранее заявил, что с принятием закона о санкциях США объявили РФ полноценную торговую войну.