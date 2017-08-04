Киев намерен заблокировать вещание российских телеканалов в Донбассе

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости . Киевские власти планируют заблокировать вещание российских телеканалов и радиостанций в Донбассе. Об этом сообщает портал 06239.com.ua со ссылкой на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова.

Как заявил Турчинов в ходе поездки в Покровск (бывший Красноармейск, Донецкая область), тестирование "глушилок" уже началось и они успели продемонстрировать свою эффективность. "В Покровске создана первая опытная установка… Сейчас мы проверили ее работу – работает очень качественно. Через несколько месяцев они будут установлены вдоль всей линии разграничения", — сказал глава СНБО.