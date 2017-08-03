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В Госдепе прокомментировали слова Медведева о «конце надежды» на улучшение отношений
Официальный представитель Госдепа США Хизер Науэрт в ходе брифинга прокомментировала слова премьер-министра России Дмитрия Медведева о том, что с подписанием Дональдом Трампом закона о новых санкциях пришёл «конец надежде» на улучшение отношений между двумя странами.
По её словам, США и Россия должны работать вместе. При этом она признала, что отношения двух стран находятся на низком уровне.
«Если есть сферы, в которых мы можем работать вместе, мы должны это делать», — сказала Науэрт.
В качестве примера представитель Белого дома упомянула ситуацию в Сирии.
Ранее российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что с принятием закона об ужесточении санкций США объявили России полноценную торговую войну.
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