В Госдепе прокомментировали слова Медведева о «конце надежды» на улучшение отношений

По её словам, США и Россия должны работать вместе. При этом она признала, что отношения двух стран находятся на низком уровне.



«Если есть сферы, в которых мы можем работать вместе, мы должны это делать», — сказала Науэрт.



В качестве примера представитель Белого дома упомянула ситуацию в Сирии.



Ранее российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что с принятием закона об ужесточении санкций США объявили России полноценную торговую войну.