Посольство РФ в Лондоне обратилось к россиянам

Российское посольство в Великобритании выступило с предупреждением к гражданам России в связи с участившимися случаями атак на прохожих с использованием кислоты. Об этом сообщается на сайте диппредставительства.



«Призываем российских граждан быть крайне осторожными в британских городах и в особенности в Лондоне, не ходить в непосредственной близости от проезжей части, не подходить к незнакомым машинам, сторониться близко подъезжающих людей на мопедах и мотоциклах, быть осмотрительными на улицах при пеших прогулках», — заявили в посольстве.

