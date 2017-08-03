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Посольство РФ в Лондоне обратилось к россиянам
Российское посольство в Великобритании выступило с предупреждением к гражданам России в связи с участившимися случаями атак на прохожих с использованием кислоты. Об этом сообщается на сайте диппредставительства.
«Призываем российских граждан быть крайне осторожными в британских городах и в особенности в Лондоне, не ходить в непосредственной близости от проезжей части, не подходить к незнакомым машинам, сторониться близко подъезжающих людей на мопедах и мотоциклах, быть осмотрительными на улицах при пеших прогулках», — заявили в посольстве.
В 2017 году полиция зарегистрировала 144 подобных случаев. Сотрудники правоохранительных органов не смогли задержать нападавших более чем в трети атак. Всего в Лондоне было совершено 455 подобных преступлений. Чаще всего злоумышленники нападают на окраинах городов, но и в оживлённых местах также происходят нападения.
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