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Бизнес Европы выступил против антироссийских санкций США
Фото: 360tv.ru
Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) опубликовала коммюнике, в котором выражено недовольство новым законом США о санкциях против России, который недавно подписал американский президент Дональд Трамп, уступив решению конгресса страны, сообщила «Газета.ru».
Ассоциация европейского бизнеса выражает свое несогласие по поводу экономических санкций со стороны США. В ассоциации убеждены, что именно бизнес является одним из важных связующих звеньев между государствами и людьми и принципы свободной торговли не должны быть подвержены подобным ограничениям
— из текста коммюнике АЕБ.
Ассоциация также обратилась к властям США, России и стран Евросоюза с призывом выработать новую стратегию взаимоотношений.
Призываем выработать линию поведения, которая позволила бы отделить бизнес от политики и найти общее, взаимоприемлемое решение в духе мира и согласия
— выдержка из коммюнике.
АЕБ объединяет более 500 европейских компаний и выступает основным представителем иностранных инвесторов в России и в Евразийском экономическом союзе (ЕЭС).
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Напомним, что закон «О противодействии противникам США посредством санкций», предложенный конгрессменом Эдвардом Ройсом и поддержанный другим республиканцем -Кевином Маккарти, а также демократами Элиотом Энгелем и Стени Хойером, определяет санкционные меры против «врагов США»: Ирана, России, международного терроризма и Северной Кореи.
Новый закон, принятый конгрессом и подписанный президентом США, предлагает ввести штрафы для компаний и физических лиц, которые финансируют или оказывают поддержку любых проектов российского нефтегазового сектора, включая трубопровод «Северный поток-2».
По словам государственного секретаря Соединенных Штатов Рекса Тиллерсона, ни он, ни президент страны Дональд Трамп, «не в восторге» от новых антироссийских санкций.
Евросоюз ранее собрался потребовать от президента США Дональда Трампа публичных или письменных гарантий того, что новые санкции против России, планируемые за океаном, не повредят интересам европейских стран.
В министерстве иностранных дел Германии заявили, что считают неприемлемыми противоречащие международному праву экстерриториальные санкции со стороны США. Меры, предусмотренные против России новым законом, который 2 августа подписал президент Дональд Трамп, не должны затрагивать интересы немецкого бизнеса.
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