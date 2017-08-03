МОСКВА, 3 авг — РИА Новости Владимир Путин провел совещание по вопросам реализации крупных инвестиционных проектов в Дальневосточном федеральном округе. Президент коснулся вопросов развития региона, призвал инвесторов вкладывать средства в развитие социальной инфраструктуры, а также потребовал от госкомпаний отказаться от "излишеств".

"Никаких дворцов"

Открывая заседание, Путин отметил, что создание комфортных условий для семей работников, занятых в крупных проектах, является актуальным вопросом. По словам президента, вокруг новых предприятий необходимо строить современные города и поселки.

Он заявил, что зачастую инвесторы возводят не только предприятия, но и вводят в строй жилье. При этом социальная инфраструктура строится за счет субсидий.

По словам Путина, строительство социальных объектов может осуществляться как за счет инвесторов, так и передаваться на региональный уровень.

"Важно только, чтобы это делалось в соответствии с требованиями самого региона", — подчеркнул президент.

"Но если это "Газпром" , то здесь не должно быть никаких дворцов: здесь должно быть все удобно, по-современному, должно отвечать современным требованиям, но без излишеств. И, безусловно, такие объекты должны пройти общую процедуру проверок предварительных и согласований", — добавил глава государства.

Приоритет — для россиян

Путин также призвал инвесторов принимать аккуратные и гибкие решения, привлекая иностранцев для реализации крупных инвестпроектов на Дальнем Востоке.

По словам президента, в первую очередь необходимо привлекать российских специалистов. Путин отметил, что это касается как этапа строительства, так и во время эксплуатации новых предприятий.

"Важно по максимуму использовать кадровый потенциал дальневосточных компаний, училищ и так далее. И других учебных заведений", — сказал российский лидер.

Говоря о привлечении иностранцев, Путин призвал принимать "очень аккуратные и гибкие решения, основанные на реальной, объективной потребности".

"Имею в виду и соответствующую квалификацию специалистов. Имею в виду, конечно, и обязательства при реализации проектов по связанному финансированию и так далее. Но повторю еще раз, мы, прежде всего, должны привлекать российских специалистов на всех этапах реализации этих проектов", — подчеркнул глава государства.

О проверках бизнеса

Владимир Путин также коснулся вопроса контроля бизнеса со стороны надзорных органов. Президент призвал сократить количество внеплановых проверок предпринимателей до 30 процентов от плана.

"Административное давление, давление со стороны правоохранительных органов часто является совершенно избыточным. И все время об этом говорим, принимаем решения на этот счет. И, кстати говоря, многие из них работают в положительном плане. Но практика показывает, что принятых решений недостаточно", — отметил Путин.

Глава государства отметил, что внеплановые проверки крайне редко — лишь в двух-трех процентах случаев — согласовываются с прокуратурой

"Все остальное идет самостоятельно. В этой связи считаю возможным ограничить количество внеплановых проверок в отношении предпринимателей не более 30 процентов от количества плановых проверок. За исключением ситуаций, связанных с чрезвычайными обстоятельствами. Чрезвычайными ситуациями", — заявил Путин.

"Они (внеплановые проверки. — Прим. ред.) сейчас длятся бесконечно долго. Это надо прекратить. Срок проведения внеплановых проверок должен быть ограничен десятью сутками", — добавил президент.

Рекомендации для силовиков

Участники совещания обсудили и вопрос привлечения предпринимателей к уголовной ответственности. Президент предложил правоохранительным органам освобождать бизнесменов от заключения под стражу в случае отсутствия активных следственных действий.

"Часто при обращении в суд за продлением (меры пресечения. — Прим. ред.) представители следствия не предъявляют убедительных доказательств того, что следствие вообще ведется, что предпринимаются следственные действия. Считаю абсолютно обоснованным, если при отсутствии активных действий по ведению следствия граждане, находящиеся под арестом, имею в виду предпринимателей, будут от заключения под стражу освобождены", — сказал Путин.

Он напомнил, что действующее законодательство предусматривает особый порядок работы во время следствия против бизнесменов.

"Но правоохранительные органы часто обходят эту статью путем возбуждения дел по другим статьям, в том числе по мошенничеству, и следствие ведется очень долго", — добавил глава государства.