Далее:
Главное сейчас
Газета.Ru

СМИ: замглавы МИД Мешков осенью приступит к обязанностям посла во Франции

Мешков приступит к обязанностям посла во Франции осенью
Фото:
Заместитель министра иностранных дел России Алексей Мешков начнет исполнять обязанности российского посла в Париже до ноября, пишет газета "Известия" со ссылкой на дипломатические источники.
Газета отмечает, что в настоящее время в диппредставительстве России в Париже идет подготовка к передаче дел. Также идет процесс сбора документов и получения дипломатической визы.
По данным издания, "более того, практически решен вопрос с получением агремана от французского правительства".
Отмечается, что России кандидатуру Мешкова в июне одобрили профильные комитеты Госдумы и Совфеда.
В июне "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник в дипломатических кругах сообщал, что Мешков может стать послом России в Париже.
Главное Политика Франция
Интерфакс газета "Известия"
Совет Федерации МИД Госдума
Алексей Мешков
Оставить комментарий

Газета.Ru: последние новости