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СМИ: замглавы МИД Мешков осенью приступит к обязанностям посла во Франции
Заместитель министра иностранных дел России Алексей Мешков начнет исполнять обязанности российского посла в Париже до ноября, пишет газета "Известия" со ссылкой на дипломатические источники.
Газета отмечает, что в настоящее время в диппредставительстве России в Париже идет подготовка к передаче дел. Также идет процесс сбора документов и получения дипломатической визы.
По данным издания, "более того, практически решен вопрос с получением агремана от французского правительства".
В июне "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник в дипломатических кругах сообщал, что Мешков может стать послом России в Париже.
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