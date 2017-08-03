СМИ: замглавы МИД Мешков осенью приступит к обязанностям посла во Франции

Заместитель министра иностранных дел России Алексей Мешков начнет исполнять обязанности российского посла в Париже до ноября, пишет газета "Известия" со ссылкой на дипломатические источники.

Газета отмечает, что в настоящее время в диппредставительстве России в Париже идет подготовка к передаче дел. Также идет процесс сбора документов и получения дипломатической визы.

По данным издания, "более того, практически решен вопрос с получением агремана от французского правительства".

Совфеда. Отмечается, что России кандидатуру Мешкова в июне одобрили профильные комитеты Госдумы