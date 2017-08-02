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Медведев: США объявили полноценную торговую войну
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прокомментировал закон об ужесточении антироссийских санкций, подписанный сегодня президентом США Дональдом Трампом.
Глава правительства заявил, что таким образом США объявили России полноценную торговую войну.
Напомним, сегодня Трамп подписал закон, предусматривающий дальнейшее ужесточение режима санкций в отношении России, КНДР и Ирана. Ранее его почти единогласно одобрили в Конгрессе и утвердили в Сенате. Новый пакет антироссийских санкций ограничивает возможность участия американских компаний в совместных энергетических проектах.
В ответ Россия приняла решение уравнять количество сотрудников американской дипмиссии в России с числом российских дипломатов в США, а также запретить дипломатам пользоваться дачей в Серебряном Бору и складскими помещениями на Дорожной улице. Президент России Владимир Путин заявил, что предпринятый со стороны США шаг по ухудшению российско-американских отношений был ничем не спровоцирован, и теперь РФ не будет оставлять без внимания подобные законы.
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