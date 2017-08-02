Медведев: США объявили полноценную торговую войну

Глава правительства заявил, что таким образом США объявили России полноценную торговую войну.

Напомним, сегодня Трамп подписал закон, предусматривающий дальнейшее ужесточение режима санкций в отношении России, КНДР и Ирана. Ранее его почти единогласно одобрили в Конгрессе и утвердили в Сенате. Новый пакет антироссийских санкций ограничивает возможность участия американских компаний в совместных энергетических проектах.