Ростуризм призвал россиян в Абхазии к осторожности

"Федеральное агентство по туризму проверяет обстановку после взрыва на складе боеприпасов в селе Приморском Гудаутского района и проверяет есть ли среди пострадавших российские туристы. Мы постоянно находимся на связи с ситуационно-кризисным центром МИД России", — заявила советник главы Ростуризма Светлана Сергеева

Ростуризм "призывает своих сограждан, которые сейчас отдыхают в Абхазии, не поддаваться панике, сохранять спокойствие и соблюдать осторожность".

Ранее сообщалось, что на складе боеприпасов министерства обороны Абхазии в селе Приморское Гудаутского района взрываются снаряды.