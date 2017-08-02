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Ростуризм призвал россиян в Абхазии к осторожности
Федеральное агентство по туризму призвало отдыхающих в Абхазии россиян соблюдать осторожность после взрыва на складе боеприпасов, передает РИА "Новости".
"Федеральное агентство по туризму проверяет обстановку после взрыва на складе боеприпасов в селе Приморском Гудаутского района и проверяет есть ли среди пострадавших российские туристы. Мы постоянно находимся на связи с ситуационно-кризисным центром МИД России", — заявила советник главы Ростуризма Светлана Сергеева.
Ростуризм "призывает своих сограждан, которые сейчас отдыхают в Абхазии, не поддаваться панике, сохранять спокойствие и соблюдать осторожность".
Ранее сообщалось, что на складе боеприпасов министерства обороны Абхазии в селе Приморское Гудаутского района взрываются снаряды.
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