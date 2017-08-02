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МИД России выразил протест послу Молдавии из-за внесения Рогозина в список персон нон грата
«2 августа в МИД России был приглашен Посол Республики Молдова А.Негуца. Статс-секретарь–заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Г.Б.Карасин выразил ему решительный протест в связи с принятым решением молдавского правительства об объявлении персоной нон-грата Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.О.Рогозина», — говорится в сообщении МИД.
В сообщении отмечается, что Россия работает на укрепление отношений с Молдавией.
«С этим контрастируют безответственные шаги Кишинева, направленные на сознательный подрыв двусторонних российско-молдавских отношений», — отметили в МИД.
Ранее сообщалось, что правительство Молдавии объявило Рогозина персоной нон грата. Президент Молдавии Игорь Додон назвал это решение глупостью.
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