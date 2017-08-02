В МИД заявили, что критики «Северного потока — 2» заботятся о выгоде или стремятся навредить России

Анастасия Фёдорова. Сжиженный природный газ США сильно проигрывает в цене российскому трубопроводному газу, поэтому Вашингтон решил прибегнуть к неэкономическим мерам борьбы за газовый рынок, что стало причиной ожесточённого неприятия «Северного потока — 2» . Об этом заявила замдиректора Департамента информации и печати МИД России

Фёдорова отметила, что американская сторона пустила в ход самые циничные методы недобросовестной конкуренции, очерняя конкурента и применяя запугивание санкциями.

«Убеждены, что противники «Северного потока – 2» заботятся отнюдь не об энергобезопасности Европы, а о собственной выгоде, либо руководствуются стремлением навредить России. Разумеется, может просматриваться попытка «убить двух зайцев одним выстрелом». Показательно, что с нападками на «Северный поток – 2» в ЕС выступают в основном политики из ограниченного числа стран», — отметила Фёдорова.

В МИД добавили, что ведущие европейские энергокомпании придерживаются совсем иного мнения.