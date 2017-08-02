Клинцевич поддержал проведение гей-парадов в День ВДВ

Сенатор Франц Клинцевич выступил не против проведения гей-парадов в День ВДВ. Об этом он рассказал в комментарии НСН. Он сослался на идею, которую ранее предлагал осуществить экс-мэр Москвы Юрий Лужков

"Единственное, с чем я согласен, что на день ВДВ можно разрешать гей-парады. Потому что все десантники, которых я знаю, они все "лесбияны", так как они очень любят женщин", - в шутку заметил сенатор.

При этом Клинцевич резко осудил поступки десантников, в том числе ряженых, который устраивают бесчинства в День ВДВ.