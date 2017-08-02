В Росгвардии отреагировали на обвинения во «внесудебной расправе» над «бандой GTA»

Происшествие в Мособлсуде не было внесудебной расправой над членами «банды GTA», так как для этого можно было найти «более простой способ», заявил замглавы ведомства Сергей Меликов

«Очень много бытует слухов, но если задуматься,для внесудебной расправы можно было найти более простой, а не столь изощренный способ», - передает его слова «Интерфакс»

Он отметил, что вряд ли кто-то мог запланировать такие «хитросплетения» для совершения расправы.

Напомним, накануне члены «банды GTA» открыли стрельбу в здании суда, обезоружив своих конвоиров в лифте. Их остановили силовики, которые обеспечивали безопасность на процессе по делу экс-главы администрации города Миасс. В результате трое преступников убиты на месте, еще один позже скончался в больнице. Пятый подозреваемый - в тяжелом состоянии.