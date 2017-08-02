Минобороны опровергло данные Рейтер о числе погибших в Сирии военных

Ранее агентство Рейтер сообщило о якобы значительных потерях российских военнослужащих в 2017 году в Сирии.



"Британское информационное агентство Рейтер не в первый раз пытается любыми способами дискредитировать операцию России по уничтожению террористов ИГИЛ* и возвращению мира в Сирии…. Выпущенная специально ко Дню ВДВ публикация британского Reuters о якобы массовых "тайных потерях" российских военнослужащих в Сирии не является в этом ряду исключением. Снова в качестве источников, – какие-то слухи, данные соцсетей и выдуманные разговоры с якобы "запуганными" анонимными "родственниками и знакомыми", — сказал он.

Конашенков подчеркнул, что в самой публикации о военнослужащих ВС РФ лишь упоминание, а "вместо этого насаждается миф о неких погибших "контрактниках" из "таинственной" организации".



"Минобороны России известно, кто является заказчиком этой публикации Рейтер и "помогал" ее готовить. Поэтому специально для "русской" редакции Рейтер поясняем. Никаких якобы "тайных" захоронений российских военнослужащих, погибших в Сирии, не было и нет. Попытки выдать за них частных лиц, не имеющих отношения к Вооруженным Силам и тем более к операции в Сирии – лживы от начала до конца", — добавил официальный представитель МО РФ.



*террористическая группировка, запрещенная в России

