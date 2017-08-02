Летчик Ярошенко предложил журналистам The Guardian посетить место его заключения

Российский летчик Константин Ярошенко , осужденный в США на 20 лет, предложил журналистам издания The Guardian посетить место его заключения для проведения полноценного журналистского расследования, пишет газета "Известия"

Отмечается, что поводом для этого стала публикация британского издания от 17 марта 2015 года, в которой говорится о том, как американским агентам под прикрытием в Либерии удалось раскрыть крупную сеть наркоторговцев. При этом в статье повествование строится главным образом вокруг Константина Ярошенко.

"Почему-то проигнорировали возможность связаться со мной, моими адвокатами, властями и правоохранительными органами России и семьей, чтобы узнать и написать, кто такой в реальности есть и был Константин Ярошенко, что с ним произошло, что с ним сделали DEA и NSA и продолжают делать власти США", - заявил россиянин.

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