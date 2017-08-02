МИД РФ: слет бывших эсэсовцев в Эстонии противоречит решениям ЕС по борьбе с расизмом

ТАСС , 1 августа. Состоявшийся 29 июля в Эстонии слет ветеранов эстонской дивизии "Ваффен СС" является "позорной практикой" и противоречит духу решений Совета ЕС по борьбе с расизмом и ксенофобией. Об этом говорится в заявлении, опубликованном во вторник на сайте МИД России.

"Такие сборища противоречат духу решения Совета Европейского союза 2008/913/JHA от 28 ноября 2008 года по борьбе с некоторыми формами и проявлениями расизма и ксенофобии средствами уголовного права, запрещающего подстрекательство к насилию или ненависти, если они проявляются в актах оправдания, отрицания или умаления тяжести преступлений геноцида, преступлений против человечности и военных преступлений, включая холокост", - отмечается в документе.

В российском внешнеполитическом ведомстве уверены, что Таллином "взят курс на сознательную популяризацию фашизма", что непозволительно для современного европейского государства и страны, председательствующей в Совете ЕС.

На Смоленской площади назвали мероприятие "шабашом" и отметили, что в нем принимали участие не только ветераны-эсэсовцы, в том числе члены карательных отрядов, действовавших за пределами Эстонии, но и их "современные поклонники" и даже детские организации.

Слет памяти легионеров 20-й гренадерской дивизии СС проводится в Эстонии ежегодно. В этом году съезд прошел 29 июля в Синимяэ на северо-востоке страны