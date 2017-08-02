Тиллерсон: США продолжат пытаться нормализовать отношения с РФ



Шеф американской дипломатии подтвердил, что он и президент США Дональд Трамп без восторга отнеслись к действиям Сената и Палаты представителей Конгресса США, принявших на прошлой неделе законопроект об ужесточении санкций в отношении России, Ирана и КНДР. Белый дом уже сигнализировал о намерении Трампа подписать этот документ. Законопроект пользуется на Капитолийском холме широкой поддержкой как правящей Республиканской, так и оппозиционной Демократической партии , что способно обеспечить преодоление президентского вето, если Трамп решит все же воспользоваться этим правом.

"Ни президент [Дональд Трамп], ни я не рады действиям Конгресса, направленным на выработку этих санкций. Мы ясно дали понять, что, по нашему мнению, эти действия не способствуют [успеху] наших [нацеленных на нормализацию российско-американских отношений] усилий. Но таково выработанное ими [законодателями] решение, и они его приняли подавляющим большинством [голосов]. Президент принимает это, и все признаки свидетельствуют о том, что он подпишет данный законопроект", - сказал Тиллерсон.





"А мы затем просто будем с ним [составленным Конгрессом документом] работать", - констатировал руководитель внешнеполитического ведомства США . "[Однако] мы не можем ему позволить сбить нас с пути попыток восстановления отношений [с Россией]", - подчеркнул госсекретарь США.

Одновременно он увязал перспективы смягчения санкций и их отмены с реализацией минских соглашений, призванных содействовать урегулированию конфликта на востоке Украины. "По Украине мы были чрезвычайно последовательны в своих сигналах России. Минские соглашения должны быть выполнены, иначе ничего нельзя будет сделать применительно к ситуации с санкциями", - заявил Тиллерсон.



Нужны "хорошие новости"



"Мне кажется, американский народ хочет, чтобы у двух самых сильных ядерных государств в мире отношения были лучше. Я не думаю, что американский народ хочет, чтобы у нас были плохие отношения с огромной ядерной державой", - продолжал Тиллерсон. Тем не менее он также сказал: "Я думаю, что они [американцы] разочарованы, и во многом это отражает тот факт, что мы не видим того улучшения отношений с Россией, которое все мы хотели бы видеть".





"В самых первых разговорах с россиянами сразу после того, как мы пришли к власти, мы ясно им дали понять, что хотим с ними работать, но им и самим придется делать определенные шаги, чтобы снять часть нынешней обеспокоенности", - заявил госсекретарь. В связи с этим он воспроизвел часть разговора Трампа с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым , состоявшегося в рамках визита последнего в мае текущего года в Вашингтон. "Чтобы просто использовать часть слов президента на его встрече с министром иностранных дел Лавровым в Овальном кабинете. Президент Трамп заявил министру иностранных дел Лаврову, что нам нужны какие-то хорошие новости, связанные с Россией, нам нужны какие-то хорошие новости", - сказал Тиллерсон.

Демарш Москвы



Комментируя далее решение Москвы, которое касалось персонала американских дипломатических представительств в России и их объектов, он выразил уверенность в том, что оно было принято во многом по внутриполитическим соображениям. "Население России следит за действиями президента [Владимира] Путина. На мой взгляд, факт заключается в том, что они [власти России] ощущали необходимость принять симметричные меры. Он [Путин] ждал, добавилось это действие [одобрение Конгрессом санкционного законопроекта], и, мне кажется, в плане того, как он выглядит в глазах собственного народа, он чувствовал, что должен что-то сделать", - утверждал Тиллерсон.



Угроза дальнейшей деградации



Он предупредил, что российско-американские отношения находятся на текущем этапе под угрозой дальнейшей деградации.



"Как я указывал в ходе своего первого визита в Москву и на встречах с президентом Путиным в Кремле, а также по их завершении, отношения находятся в исторически низкой точке после завершения холодной войны, и они могут ухудшиться, - сказал глава американской дипломатии. - И мне кажется, что вопрос событий последней недели заключается в том, ухудшаются они или мы сможем сохранять какой-то уровень стабильности в этих отношениях и продолжать находить

обоюдные интересы и пути урегулирования своих разногласий так, чтобы они не превращались в открытый конфликт".





При этом он отметил, что "одна сфера общих интересов - это терроризм". "Мы выбрали театр в Сирии, чтобы проверить свою способность работать вместе. Мы разделяем взгляд, заключающийся в том, что ИГИЛ ("Исламское государство Ирака и Леванта" - прежнее название запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" - прим. ТАСС ) является угрозой для наших стран. И мы привержены разгрому ИГИЛ и других террористических организаций", - заявил Тиллерсон.

Следующие шаги



Госсекретарь сообщил, что дальнейшие возможные шаги в российско-американских отношениях он рассчитывает обсудить на новой личной встрече с Лавровым в столице Филиппин в ближайшие выходные. "Я буду встречаться лицом к лицу с министром иностранных дел Лавровым в эти выходные дни на полях совещаний в Маниле (по линии АСЕАН и Восточноазиатского саммита - прим. ТАСС)", - сказал Тиллерсон.



Шеф американской дипломатии напомнил, что он и его российский коллега уже беседовали по телефону в последние несколько дней после того, как Москва предписала Вашингтону сократить масштабы американского дипломатического присутствия в России. "Я бы сказал, что наши разговоры после этих действий были профессиональными, агрессивности не было. Мне кажется, министр иностранных дел Лавров и я понимаем свои роли, понимаем свою ответственность. Я считаю, что он настолько же, насколько и я, привержен попыткам найти пути, чтобы вернуть эти отношения [в нормальное состояние], сделать [Москву и Вашингтон] ближе друг к другу", - указал Тиллерсон.



Он признал, что решения Москвы, предусматривающие значительное сокращение численности сотрудников американских дипломатических миссий в России, неизбежно ударят по работе Госдепартамента. "Осложняет ли это нам жизнь? Конечно, это осложняет нам жизнь", - сказал Тиллерсон.



Подрывная работа Конгресса



Конгресс США на прошлой неделе принял законопроект, предусматривающий дальнейшее ужесточение режима односторонних санкций в отношении России, Ирана и КНДР. В Сенате за этот документ проголосовали 98 законодателей, против - только двое. Палата представителей тоже приняла законопроект подавляющим большинством голосов (419 против трех).





МИД России в пятницу предложил Вашингтону до 1 сентября привести количество дипломатических и технических сотрудников, работающих в американском посольстве в Москве, в генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, в точное соответствие с числом российских дипломатов и технического персонала, которые находятся в США. Это означает, что общее количество персонала, занятого в американских дипломатических и консульских учреждениях в России, сокращается до 455 человек. В случае новых односторонних действий американских властей по сокращению численности российских дипломатов в США последует зеркальный ответ, отметил МИД.

Кроме того, Россия приостановила с 1 августа использование посольством США всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном Бору.

