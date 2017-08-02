В Совфеде прокомментировали неодобрение Тиллерсоном антироссийских санкций

«Тиллерсон частично отмежевался от новых санкций, заявив, что не особо счастлив по их поводу. Но это лишь психология — политика, увы, прежняя», — написал Пушков в Twitter.



Тиллерсон частично отмежевался от новых санкций, заявив, что не особо счастлив по их поводу. Но это лишь психология - политика, увы, прежняя— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 1 августа 2017 г.