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В Совфеде прокомментировали неодобрение Тиллерсоном антироссийских санкций
Несмотря на заявление госсекретаря США Рекса Тиллерсона по поводу неодобрения законопроекта об ужесточении санкций в отношении России, внешняя политика Вашингтона в сторону Москвы останется прежней, считает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
«Тиллерсон частично отмежевался от новых санкций, заявив, что не особо счастлив по их поводу. Но это лишь психология — политика, увы, прежняя», — написал Пушков в Twitter.
Тиллерсон частично отмежевался от новых санкций, заявив, что не особо счастлив по их поводу. Но это лишь психология - политика, увы, прежняя— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 1 августа 2017 г.
Ранее Тиллерсон заявил, что он и президент США Дональд Трамп «не особо счастливы» от принятия конгрессом закона об антироссийских санкциях.
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