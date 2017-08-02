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В Совфеде прокомментировали неодобрение Тиллерсоном антироссийских санкций

Совфед отреагировал на неодобрение Тиллерсоном санкций против РФ
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Несмотря на заявление госсекретаря США Рекса Тиллерсона по поводу неодобрения законопроекта об ужесточении санкций в отношении России, внешняя политика Вашингтона в сторону Москвы останется прежней, считает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
«Тиллерсон частично отмежевался от новых санкций, заявив, что не особо счастлив по их поводу. Но это лишь психология — политика, увы, прежняя», — написал Пушков в Twitter.
Ранее Тиллерсон заявил, что он и президент США Дональд Трамп «не особо счастливы» от принятия конгрессом закона об антироссийских санкциях.
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Совет Федерации
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