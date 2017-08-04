Захарова: США затягивают срок выдачи виз россиянам с целью давления на РФ



Срок выдачи американских виз гражданам РФ в последние месяцы значительно вырос, и его увеличение не связано с решением России сократить число дипслужащих США, а вызвано лишь желанием Вашингтона оказать давление на Москву, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 1".

"Чем же занимаются последние не то что полгода, а несколько лет, американские дипломаты?



Самое смешное, что за последние 4-5 месяцев срок выдачи визы вырос в несколько раз. Если раньше собеседование американцами назначалось примерно через 10 дней после подачи всех документов, то сейчас собеседование назначается практически через полтора месяца", - сказала она.



Захарова считает, что все заявления об удлинении срока выдачи американских виз из-за решения РФ сократить число дипслужащих надо считать "внутриполитическими играми в США". "Мы прекрасно понимаем, что это такое запугивание, это такое давление на российскую сторону, это такая очередная пакость, которая будет сделана россиянам, чтобы попытаться переиграть эту ситуацию, сказав, что во всем виновата опять российская сторона", - подчеркнула она.



По словам представителя МИД, намеки американской стороны на то, что жизнь граждан РФ ухудшится из-за контрмер в отношении США, "будут выстрелом себе же в ногу". "Это все не пройдет", - заключила Захарова.



Ранее МИД России предложил Вашингтону до 1 сентября привести число дипломатических и технических сотрудников, работающих в американском посольстве в Москве, в генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, в точное соответствие с числом российских дипломатов и сотрудников технического персонала, которые находятся в США. Это означает, что общая численность персонала, занятого в американских дипломатических и консульских учреждениях в России, сокращается до 455 человек.

