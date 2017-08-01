Захарова: увязка сокращения дипломатов США с оформлением виз не выдерживает критики



Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что если в Вашингтоне решат уменьшить количество сотрудников посольства США в России, задействованных на оформлении виз россиянам, то это будет решение США, а не России.

«Увязка сокращения числа сотрудников (посольства США) с оформлением виз не выдерживает никакой критики, так как американцев никто не высылал, никто не диктовал и не указывал, кого отправить домой, а кого оставить. Соответственно, если в Вашингтоне будет решено уменьшить количество людей, задействованных именно на визовых вопросах, это будет решение Вашингтона, суверенное, обдуманное и отнюдь не вынужденное», — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Также она раскритиковала систему очного собеседования, которые проводятся при получении виз в посольстве США. По её словам, российские визы в США выдаются без проведения собеседования, а документы можно отправить и по почте.