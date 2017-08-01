Шульман: облик России будущего определят демография и урбанизация



Chatham House В ближайшем будущем политические запросы российских граждан будут формироваться под влиянием демографических проблем и стремительного процесса урбанизации. С таким заявлением выступила политолог Екатерина Шульман. Её материал опубликован на сайте британского аналитического центра в области международных отношений

Старение населения и урбанизация – два процесса, которые наблюдаются в России на протяжении всего 20 века и начала 21 века. В настоящее время средний возраст россиянина равен 39 годам, тогда как в 1917 году средний возраст жителя Петрограда составлял 19 лет. В 1885 году в российских городах жили 11,6 миллиона человека. В 1914 году этот показатель равнялся уже 23,2 миллиона человек, в 1940 году городское население Советского Союза составляло 60,6 миллиона человек, в 1956 – 87 миллионов. В 2016 году 74,4% россиян проживают в городах. Шульман отмечает, что современная Россия состоит, по сути, из 15 городов и их агломераций. Исключениями являются юг страны и Северный Кавказ.

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Политолог подчёркивает, что в России с каждым годом растёт количество пожилых женщин. Этот процесс связан с резким разрывом в продолжительности жизни между мужчинами (66,5 лет) и женщинами (77 лет). Шульман называет «реальной российской демографической проблемой» не низкую рождаемость, а раннюю смертность.

По данным специалиста, значительный процесс ранней смертности у мужчин связан с алкоголизмом, насильственными преступлениями, дорожно-транспортными происшествиями и запущенными излечимыми заболеваниями. Кроме того, в демографической пирамиде России существует так называемый «молодёжный разрыв»: резкое уменьшение численности населения после 25-29 лет. Данный провал специалисты фиксируют вплоть до россиян, рождённых после 2002 года.



Шульман предполагает, что в связи с тем, что основной социальной силой в стране становятся женщины в возрасте 45 лет и старше, политическую повестку в ближайшем будущем будут формировать вопросы здравоохранения, образования, комфортной среды жизни. Эта картина сильно отличается от того, какие приоритеты выстраивает современный правящий класс в России, сформированный преимущественно из мужчин старше 60 с опытом работы в силовых структурах. В ближайшие 15-20 лет Россия столкнётся с проблемой нехватки рабочих и необходимостью прибегать к помощи мигрантов. В этот период Москва и другие крупнейшие города страны перестанут быть моноэтническими и монорасовыми городами.