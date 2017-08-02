С чем связаны инциденты с участием военной авиации НАТО над Балтийским морем



Истребитель F-18 войск НАТО во вторник сопровождал над нейтральными водами Балтийского моря два российских самолёта МиГ-31 и военно-транспортный борт Ан-26. Об этом сообщили в Миноборны России. В ведомстве подчеркнули, что F-18 следовал на должном расстоянии и его манёвры не угрожали безопасности российских пилотов. Однако не все полёты авиации Североатлантического альянса проходят так гладко. Эксперты отмечают, что НАТО с каждым годом всё агрессивней ведёт себя в Балтии — и в первую очередь по отношению к российской военной авиации. О нежелательных встречах в небе и холодной дипломатии на земле — в материале RT.



Истребитель НАТО во вторник, 1 августа, сопровождал три российских военных борта над нейтральными водами Балтийского моря, отметили в Минобороны России

«Сегодня два российских истребителя МиГ-31 и военно-транспортный самолет Ан-26 выполняли плановый учебно-тренировочный полет над нейтральными водами Балтийского моря, — говорится в пресс-релизе ведомства.



В Минобороны подчеркнули, что полёт группы российских самолётов осуществлялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств. Однако группу при этом сопровождали истребители НАТО.



«В ходе совершения полёта истребитель F-18 НАТО около одной минуты приблизился и сопровождал группу российских самолетов на безопасном расстоянии, после чего изменил курс и удалился в направлении воздушного пространства прибалтийского государства», — сообщили в ведомстве.





Подобный инцидент произошёл в конце июня, когда истребитель НАТО F-16 над нейтральными водами Балтийского моря попытался приблизиться к российскому самолёту с министром обороны России Сергеем Шойгу на борту, когда он летел в Калининград. Между самолётами, однако, тогда встал сопровождавший борт главы Минобороны истребитель Cу-27, после чего самолёт альянса прекратил сопровождение.

На это же раз в Североатлантическом альянсе выступили с заявлением, что истребители НАТО перехватили три российских самолёта над Балтийским морем.





«Два испанских истребителя F-18, участвующие в миссии НАТО по воздушному патрулированию, были подняты с эстонской военной базы Амари для перехвата трёх российских самолётов, которые были идентифицированы как два истребителя МиГ-31 и военно-транспортный самолёт Ан-26», — цитирует ТАСС заявление альянса.

При этом в Минобороны Финляндии, не входящей в НАТО, сообщили, что во время манёвра самолёты альянса нарушили воздушное пространство страны. В Хельсинки добавили, что также направили истребитель для сопровождения российских самолётов.



«Два испанских истребителя F-18, предположительно, нарушили воздушное пространство Финляндии утром во вторник, 1 августа. Инцидент имел место над Финским заливом южнее военно-морской базы Упинниеми около 9:00. Пограничная служба Финляндии изучает обстоятельства произошедшего», — сообщили в финском Минобороны.



Отмечается, что встреча самолётов России, Финляндии и НАТО прошла в международном воздушном пространстве без инцидентов.





Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с RT выразил мнение, что в настоящее время Североатлантический альянс себя ведёт довольно недружественно и буквально по поводу и без повода поднимает самолёты. При этом он отметил, что почти всегда понятие «перехват» используется скорее для устрашения, нежели для описания реального положения вещей, поскольку есть существенная разница между перехватом и сопровождением самолётов.

Эксперт предположил, что во время инцидента при сближении самолётов РЛС (радиолокационные станции) натовских истребителей могли быть переведены в боевой режим: «То есть они могли облучать наши самолёты, как будто прицеливались. Это тоже можно назвать перехватом. Скорее всего, это и было осуществлено, раз наше Минобороны на это обратило внимание».



«Вероятно, это был перелёт или из Калининградской области, или наоборот в неё. Мы же не можем сейчас свободно перемещаться над странами Прибалтики, — поэтому авиация летает вкруговую через Балтийское море», — отметил Леонков.



Он подчеркнул, что все заинтересованные стороны в курсе того, какой самолёт и куда летит, поскольку даже когда стратегические ракетоносцы Ту-160 отправляются в Сирию, Россия извещает своих международных партнёров о том, где пройдёт их маршрут.



Акт агрессии или стандартное поведение?





Военный обозреватель Александр Жилин рассказал RT, что всё, что касается взаимодействия военной авиации в нейтральных водах, описано в международных отношениях и документах. В частности, там прописано, что если самолёт выполняет учебно-боевой полёт в нейтральных водах вдоль границ государства, истребители этого государства имеют право сопровождать его, пока он не не удалится.

При этом эксперт отметил, что подобное сопровождение — это прямой контакт с самолётом потенциального противника, и «в любой момент может поступить приказ об уничтожении этого самолёта».



«Однако даже если стратегический бомбардировщик по какой-то причине нарушает границу, в документах также прописана вся процедура. С ним пытаются войти в контакт, осуществлять радиообмен, и так далее, ведь могут быть разные причины инцидента — от разгерметизации до отказа техники», — подчеркнул Жилин.



Отвечая на вопрос, почему же подобные взаимные сообщения о перехватах самолётов интенсифицировались в последнее время, эксперт отметил, что после распада СССР довольно долгое время натовские самолёты вообще не сопровождались над территорией России.



«Они осуществляли разведку, нарушали наши границы, творили, что хотели. Мы вообще никак не реагировали. Но со временем мы стали ставить их на место и восстановили статус-кво, их это раздражает», — полагает Жилин.