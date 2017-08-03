В Кремле рассказали об удачной рыбалке Путина в Сибири

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал об удачной рыбалке российского лидера в Южной Сибири, куда он отправился по пути на рабочую поездку на Дальний Восток.

- Удалось ли поймать что-то, - задал вопрос журналист.- Удалось, - ответил Песков.- Больше, чем щука?- Нет, но интересней, - уточнил Песков. Отвечая на вопрос журналистов, удалось ли президенту поймать рыбу, Песков ответил положительно и кратко описал его улов.

1 августа сообщалось, что президент России Владимир Путин сделает остановку в Сибири, чтобы порыбачить. Затем Путин отправился в Амурскую область, где у него запланированы встречи 3 августа. После этого Путин посетит Бурятию.

В июле 2013 года Путин поймал щуку весом более 21 килограмма, которую он тянул более трех минут.