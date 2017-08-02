Российское посольство в Британии обиделось на ирландскую газету за русофобию

Сотрудники российского посольства в Великобритании раскритиковали ирландскую версию газеты The Sunday Times за русофобию. Соответствующий пост опубликован в Twitter-аккаунте дипломатического представительства.

В посольстве обратили внимание на статью The Sunday Times, в которой редакция издания извиняется за антисемитизм. «Молодцы, но извинения за русофобию были бы тоже к месту. В том числе и за сегодняшний выпуск», — с иронией похвалили журналистов дипломаты.

К посту администрация профиля прикрепила фотографию части публикации газеты, в которой без каких-либо доказательств утверждается, что вести бизнес на территории Москвы опасно.

Ранее редакция The Sunday Times удалила колонку, посвященную заработку ведущих на «Би-би-си» . В ней говорилось, что самые высокооплачиваемые женщины-ведущие телеканала — еврейки. Материал также содержал выпады в адрес представителей этого народа. Главному редактору газеты пришлось публично извиниться и заверить читателей, что журналисты ни в коем случае не хотели оскорбить евреев, передает The Irish Times.